Msc pensa a terminal del lusso a Genova

(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - Msc Crociere è interessata a realizzare un proprio terminal dedicato alle crociere di lusso (la compagnia ha recentemente ordinato le sue prime navi di questa categoria a Fincantieri) su Ponte Parodi, nel porto di Genova.

Lo ha rivelato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, a margine del convengo 'Sostenibilità del sistema infrastrutture' organizzato da Confindustria Genova. "Abbiamo riavviato lavori su Ponte Parodi e chiarito molti aspetti relativi alla destinazione d'uso di Hennebique e siamo vicini ad accogliere le istanze demaniali per la sua riqualificazione. In quest'ambito Msc ha manifestato un interesse a realizzare un terminal per crociere di lusso su Ponte Parodi".