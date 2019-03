Qui!Group, protesta lavoratori a Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - "Se non hai uno stipendio è difficile stare al mondo": questo è scritto in uno dei tanti cartelli in formato A4 attaccati alle vetrine chiuse del Moody di Genova, l'ultima delle aziende del gruppo di Gregorio Fogliani a aver dovuto abbassare le saracinesche per fallimento.

Stamani si sono dati appuntamento proprio davanti a Moody i lavoratori della Qui!Group per protestare per una situazione sempre più drammatica. Da settembre 445 dipendenti diretti di cui 365 a Genova sono rimasti senza stipendio e molti di loro sono ancora senza ammortizzatori sociali. A questi si aggiungono altri 56 lavoratori, ex dipendenti di Moody e di Pasticceria svizzera che non hanno ricevuto lo stipendio di febbraio e rischiano di dover attendere a lungo per recuperare un reddito. "Quello che speriamo - racconta Greta, che al Moody lavorava da otto anni - è che riescano a pagarci la disoccupazione e che il locale venga venduto a qualche imprenditore".