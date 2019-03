Derby Genova di lunedì,protesta doriana

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - "Derby al lunedì? Vergogna". Pesante comunicato della Federclubs che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria dopo la decisione di fissare per lunedì 15 aprile con inizio alle ore 20.30 il derby di ritorno tra i blucerchiati e il Genoa.

La stracittadina è stata posticipata su indicazione dell' Osservatorio delle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni per evitare la concomitanza con la Mezza Maratona di Genova in programma domenica 14, evento caratterizzato da una elevata partecipazione di pubblico ma la cui partenza è indicata alle 9.45. "E vi preghiamo di non giustificare questa ennesima porcata ai danni dei tifosi, parlando di una maratona che crea disagi solo tra mattina e primo pomeriggio", si legge ancora nel comunicato. "È più che un sospetto che la partita sia al lunedì sera per interessi che non riguardano città e tifosi - conclude la nota -; interessi che si potevano tutelare tranquillamente con l'evento al sabato o alla domenica sera".