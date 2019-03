Carabinieri Luni arrestano 'Diabolik'

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - I Carabinieri di Luni, nella val di Magra hanno arrestato un uomo di 46 anni soprannominato 'Diabolik' perché già fermato nel 2006 a Monterosso mentre, vestito di una tuta e una calzamaglia nera, si stava arrampicando sul terrazzo di un hotel. Ieri l'uomo è stato arrestato perché raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a seguito di una condanna per atti persecutori, commessi dieci anni fa proprio a Reggio Emilia ai danni della sua ex. 'Diabolik', dopo l'arresto del 2006, è stato arrestato a ceparana per il furto di alcuni gioielli e una stola da prete, poi nel marzo del 2010, a Sarzana, mentre armeggiava sui lucchetti degli armadietti nella sede Enel.

Questa volta, però, a farlo finire nei guai, è stato un episodio di stalking e lesioni: deve scontare un anno e cinque mesi.