Primarie Pd, in 10 mila a Genova

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Grande affluenza nei 235 gazebo allestiti per le primarie del Pd in Liguria. I dati dell'affluenza a Genova, come nel resto delle Liguria, dalle 8 alle 12 alle primarie parlano di un buon successo. Sul territorio dei nove municipi genovesi e nei Comuni dell'area metropolitana del Pd Genova hanno votato circa 10 mila persone.

Esaurite le schede in alcuni gazebo, ne sarebbe stata autorizzata la fotocopiatura.