Prandelli, ci abbiamo provato in ogni modo

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - "Volevamo questi punti e fino alla fine abbiamo cercato il gol provandoci in tutti i modi, non solo mettendo Goran ma facendo girare palla. Ma ho un rammarico a livello tattico, quello di aver avuto tanti cross e non essere stati capaci di attaccare il primo palo. Quasi tutti giocatori aspettavano sul secondo. Fino alla fine abbiamo cercato di vincere". Cesare Prandelli prova a analizzare così il pareggio casalingo contro il Frosinone, che segue di una settimana quello con il Chievo, ma giocato per oltre un tempo contro un avversario in dieci. "Siamo dispiaciuti ma dobbiamo pensare che tutte le partite sono difficili. Con la Spal siamo stati noi 80' in dieci e non hanno fatto gol. Cercheremo di migliorare e capire come e dove attaccare l'area. Bisogna accettare i risultati con serenità. Domani riprenderemo subito gli allenamenti. Purtroppo quando mi giro in panchina vorrei avere alternative importanti ma per ora ancora niente". In questo momento non ci dobbiamo deprimere. Possiamo però migliorare".