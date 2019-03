Obesa e cardiopatica fatta uscire da finestra

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in via Fillak per dare una mano al personale del 118 impegnato nell'assistenza di una donna cardiopatica afflitta da grande obesità. La donna è stata fatta uscire dalla finestra tramite l'uso della barella montata sul castello dell'autoscala.

Un'operazione veloce e non traumatica per la paziente che è stata immediatamente assistita dal personale medico.