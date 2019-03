Genoa-Frosinone 0-0

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Nonostante l'uomo in più per quasi un'ora Il Genoa di Prandelli non trova la via della rete con il Frosinone e pareggia 0-0 al Ferraris. Gli uomini di Barone fanno muro e il Genoa alza il baricentro. Ci prova anche Sanabria a spaventare Sportiello ma la palla sfiora il palo. Al 34' il'episodio che potrebbe segnare la svolta: Cassata entra duro su Biraschi e per l'arbitro Mariani non ci sono dubbi: rosso diretto per il frusinate. Prandelli, nella ripresa, si gioca la carta Pandev ma nulla si muove: i rossoblù sembrano asseni e il Frosinone è sempre più chiuso. Pandev arriva in ritardo e Lazovic viene ribattuto. La difesa genoana pasticcia e rischia con Paganini lasciato solo ma il tiro scheggia la traversa. Il Genoa cerca il gol ma non lo trova: Lerager ci prova due volte in un minuto ma la difesa frusinate ribatte e non fatica a arginare le poco pericolose sortite rossoblù.