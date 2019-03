Incendio in cucina, anziana salvata da Vigili Fuoco

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi in un condominio di via Monte Rosa a Genova perché dalla finestra dell'appartamento al terzo piano stava uscendo un denso fumo nero. Allertati dai vigili tramite il numero unico 112 i pompieri hanno scavalcato il balcone dell'appartamento vicino e sono entrati. Vicino all'ingresso hanno trovato un'anziana di 87 anni che aveva inalato fumo e si lamentava. Soccorsa, è stata affidata alle cure dell'ambulanza. I pompieri hanno poi spento il fuoco che aveva attaccato i pensili della cucina. Le cause sono in via di accertamento.