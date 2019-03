Giampaolo, Samp non è ruota di scorta

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - "Se Atalanta e Torino stanno disputando un grande campionato, la Sampdoria è lì e non è la ruota di scorta di nessuno". Marco Giampaolo parla chiaro e lancia la sfida per la corsa per l'Europa in vista della gara con la Spal, partita che può essere un trampolino di lancio per consolidare le ambizioni blucerchiate dopo il successo di domenica scorsa con il Cagliari. E allora il tecnico suona la carica: "Bisogna dare continuità - spiega - e avere una buona media nelle partite che mancano alla fine del campionato: dobbiamo considerare ogni gara uno scontro diretto". Contro la Spal giocherà in regia Ronaldo Vieira mentre sono ancora ko gli infortunati Barreto, Tonelli, Ramirez e Caprari. Massima attenzione: "La partita sarà difficile. Questo campionato ci dimostra l'equilibrio tra le squadre reputate diverse per storia e per calciatori. Quando si scende in campo il gap si riduce.

Non ci sono sfide facili e scontate come non lo è stata Samp-Frosinone, gara in cui ci siamo giocati male il jolly".