Genoa: Prandelli, voglio stadio carico

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - "Domani voglio uno stadio carico a mille". L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli lancia un messaggio ai tifosi per la gara con il Frosinone. Non sarà semplice vincere ma un successo avrebbe un significato importante. "Ci siamo allenati bene questa settimana - ha spiegato -. Con la giusta preoccupazione e paura perché sarà una partita dove dovremo avere massima attenzione. Ci faranno soffrire perché sono una squadra viva, con la capacità di ribaltare le azioni giocando non solo in contropiede".