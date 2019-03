Festa a Genova per i 60 anni della LND

"La Lega Nazionale Dilettanti compie 60 anni. E' un grande risultato, perché non è solo calcio, non è solo sport, ma anche sociale, cultura e di questo siamo fortemente orgogliosi". Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della Figc, ha salutato così i partecipanti alle celebrazioni per il 60/o della LND, che si sono svolti a bordo della Msc Meraviglia, nel porto di Genova, accolti dall'assessore regionale allo Sport, Ilaria Cavo e dal consigliere delegato del Comune di Genova, Stefano Anzalone. "Lo stato di salute ci mette nelle condizioni di poter essere protagonisti in campo nazionale con la Figc. La Lega Dilettanti continua a essere un punto di riferimento nell'ambito calcistico. Siamo pronti a dare il nostro contributo anche alle riforme del mondo del calcio e per questo abbiamo sottoscritto il programma che poi Gravina ha sposato per intero, iniziato con la riduzione del numero della società della Lega B".