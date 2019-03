Incidente nel savonese, muore a 27 anni

(ANSA) - SAVONA, 1 MAR - Un ragazzo di 27 anni originario dell'Ecuador è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla via Aurelia tra i comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure (Savona). Il ragazzo era a bordo di una Land Rover Freelander con due connazionali quando, per cause ancora da chiarire, in una curva la vettura è andata a sbattere contro un muro. I tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo, successivamente estratti dai vigili del fuoco. Immediato il trasporto in codice rosso in ospedale dove il ragazzo è deceduto. I suoi due compagni sono ricoverati in rianimazione in gravi condizioni.