Mareggiata: ultimo week end per passerella Portofino

Ultimo weekend per la passerella pedonale che collega Santa Margherita Ligure a Portofino e diventata una vera e propria attrazione turistica. Quella che da dicembre 2018 ha sostituito la strada crollata durante la mareggiata del 29 ottobre scorso, sarà smontata lunedì prossimo 3 marzo. Questo per consentire l'asfaltatura di parte della nuova strada i cui lavori procedono più velocemente del previsto. Nelle prossime ore i sindaci di Santa Margherita Ligure e Portofino firmeranno un'apposita ordinanza per regolare nuovamente il transito pedonale che nel fine settimana, visto lo stop dei lavori, sarà aperto a tutti e senza limiti di orari: saranno gli ultimi giorni per poter transitare sul percorso provvisorio.