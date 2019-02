Scavalca muro carcere, fermato in strada

Un detenuto è riuscito a evadere dal carcere di Sanremo scavalcando un alto muro di cinta ma è stato bloccato poco dopo dalla polizia penitenziaria non lontano dalla struttura. Indagini sono in corso per capire come il detenuto sia riuscito ad arrampicarsi sul muro, alto alcuni metri, e a scendere dall'altro lato in strada. L'evasione è avvenuta stamani, a quanto sembra sotto gli occhi di altri detenuti. Subito è scattato l'allarme della polizia penitenziaria, i cui agenti sono riusciti a bloccare l'uomo fuori dall'istituto di pena. E' la prima volta, riferisce il sindacato della polizia penitenziaria, che qualcuno riesce a evadere dal carcere di Sanremo.