Limes al Ducale, strategia per Italia

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Sesta edizione genovese per il Festival della rivista italiana di geopolitica Limes, in programma a Palazzo Ducale dall'8 al 10 marzo. Il tema di quest'anno è Una Strategia per L'Italia e durante i tre i giorni di incontri pubblici, esperti italiani e internazionali di geopolitica, economia, società, strategia, criminalità, energia, demografia, storia, cultura si confronteranno con protagonisti della vita politica, nazionale e non. Dibattiti introdotti e moderati dai redattori della rivista e dal direttore Lucio Caracciolo (tra gli ospiti, anche il premier Giuseppe Conte), che affrontano i tanti aspetti della realtà interna e internazionale: interdipendenze e rivalità tra Usa, Cina e Russia, stato e prospettive della moneta unica europea e ruolo dell'Italia, rapporti Italia-Francia, gli squilibri economico-territoriali della Penisola e il peso degli attori informali, criminali e non, nelle dinamiche interne e nella postura esterna del Paese, genesi e pratica della strategia nazionale.