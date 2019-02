Gatto aggressivo, padrone morse e graffiate salvate dai pompieri

Tenute in ostaggio dal gatto, diventato improvvisamente aggressivo, sono state salvate dai pompieri. E' successo a due donne, madre e figlia, questo pomeriggio in via Pelio, a Sturla. Le due donne sono state letteralmente aggredite dal loro animale che le ha graffiate e morse fino a costringerle a barricarsi in una stanza. A quel punto, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati in casa e dopo alcuni tentativi, sono riusciti a infilare il micio dentro un trasportino per portarlo da un veterinario. Il medico ha dovuto sedare il micio con tre iniezioni. Una volta sedato il 'micio' è stato riconsegnato alle proprietarie. Pare che l'animale, secondo quanto riferito da madre e figlia, una ragazza adolescente, sia diventato aggressivo dopo aver assistito ad una lite tra loro. L'episodio è avvenuto in una abitazione del levante genovese.