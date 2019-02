Sampdoria: slitta incontro per cessione

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - E' slittato l'incontro tra i vertici della Sampdoria e i rappresentanti del fondo americano York Capital, interessato all'acquisto della società, previsto oggi a Londra. La trattativa tra le parti però prosegue e, fanno sapere fonti qualificate, dovrebbe continuare la prossima settimana. Il fondo americano York Capital, di proprietà del finanziere Jamie Dinan, avrebbe offerto una cifra di poco superiore ai 100 milioni. Ferrero ha più volte ribadito che "la Sampdoria è un gioiello, ma non è in vendita" salvo poi aggiungere "a quelle cifre...". Nell'affare rientrerebbe anche l'ex attaccate Gianluca Vialli considerato un intermediario e che in caso di acquisto da parte del fondo americano potrebbe diventare il nuovo presidente della Sampdoria.