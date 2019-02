Baia del Silenzio quinta spiaggia più bella in Italia

La Baia del Silenzio a Sestri Levante è nella Top 10 delle spiagge italiane, al quinto posto del TripAdvisor Travelers' Choice Beaches Awards 2019. Al primo posto nel gradimento dei viaggiatori spicca la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, che è anche seconda nella Top 10 Europa e settima nella classifica mondiale. Nella truppa di eccellenza europea figura poi un'altra spiaggia della Sicilia, Cala Rossa a Favignana, 2/a nella graduatoria italiana e 9/a nella classifica tra le 10 migliori d'Europa. Riconoscimenti a livello nazionale anche per cinque litorali sardi: le due celebri spiagge di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritze, che si collocano rispettivamente in quarta e sesta posizione, seguono Cala Coticcio a La Maddalena (7), Cala Sinzias a Castiadas (8) e Su Giudeu a Domus de Maria (9).

Premiate infine anche la Spiaggia di Tropea a Tropea (3) e la spiaggia della Marinella a Palinuro, new entry nella classifica di quest'anno e in decima posizione.