Atp:2100 sanzioni in 2 mesi di controlli

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - Atp ha intensificato i controlli e da inizio anno sono già 2.100 le sanzioni a passeggeri senza biglietto. Nel 2018 i verbali erano stati 9.500. "Sono state rafforzate le azioni giornaliere su tutte le linee - spiega in Andrea Geminiani, direttore amministrativo di Atp -. Ogni giorno sono almeno 3 squadre composte da tre o quattro controllori, che fanno verifiche ad ogni ora". L'attività andrà avanti con la stessa cadenza anche nei prossimi mesi, mentre a marzo si organizzeranno i cosiddetti pattuglioni, composti da una decina di agenti verificatori di Atp: si comincerà dal territorio comunale di Genova e saranno fatti in collaborazione con polizia municipale, polizia di Stato e Guardia di Finanza. La sanzione è di 40 euro per chi paga subito. Entro 5 giorni diventa di 60, dal sesto al 60/0 giorno 105. Trascorsi i 60 giorni diventa di 280 euro oltre a spese ed interessi e viene attivata la riscossione forzosa. Per evitare l'evasione, Atp punta sui tornelli. La sperimentazione è già attiva nel Tigullio.