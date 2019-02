Scontro frontale, un morto e un ferito

Un uomo di 68 anni è morto in uno scontro frontale avvenuto, verso le 10.30, sull'Aurelia bis, a Sanremo, all'altezza dell'ultima galleria prima del Borgo. L'uomo viaggiava su un vecchio modello di Fiat 500.

L'utilitaria è stata travolta da una Toyota Yaris, condotta da una donna di 51 anni, che ha viaggiava sulla corsia opposta ed ha sbandato finendo prima contro il guardrail e poi contro la 500. Anche la conducente della Toyota è rimasta ferita: è stata trasportata in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Sanremo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, col personale sanitario del 118, i carabinieri e la polizia locale.

Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.