Preziosi: Spero in fortuna nel mercato

Enrico Preziosi non rivela nomi, ma assicura che il Genoa sta seguendo più di un talento in vista del mercato estivo. "Ne abbiamo più di uno, penso che a giugno faremo delle operazioni su qualcosa che stiamo studiando dall'anno scorso, poi saremo felici se avremo un pizzico di fortuna come quest'anno", ha spiegato il presidente rossoblù, riferendosi in particolare a Krzysztof Piatek rivenduto a gennaio dopo pochi mesi con una notevole plusvalenza. "Siamo fortunati... Ma la scelte che sembrano occasionali, non sono tali - ha chiarito, al termine dell'assemblea della Lega Serie A -. Non è che uno arriva e prende Romero, poi pesca Piatek. Ci sono anche tanti giocatori che non hanno risposto alle aspettative. Ora ci godiamo questo momento fortunato, ma abbiamo sempre scelto giocatori che ritenevamo adatti al nostro calcio.

Il valore di Piatek può aumentare? Non è affar mio, non credo che il Milan debba fare trading come facciamo noi. Noi facciamo fatica a rifiutare certe offerte".