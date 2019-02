Genoa timido fa 0-0 con il Chievo

Un Genoa timido non va oltre lo 0-0 nella partita con il Chievo al Bentegodi. La squadra di Prandelli è apparsa lontana parente di quella che con grinta ha battuto la Lazio in rimonta al Ferraris. E anche se la prova non è entusiasmante permette ai rossoblù di continuare la striscia positiva di risultati: ora sono cinque con due vittorie e tre pareggi che garantiscono una posizione di classifica tranquilla.