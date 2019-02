Frontale tra auto, un morto e 2 feriti

E' di un morto e due feriti gravi il bilancio di uno scontro frontale, tra due auto, avvenuto all'interno della prima galleria della statale 28 del Col di Nava, dopo Imperia, nel comune di Pontedassio. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. La statale 28 è stata chiusa al traffico. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e personale del 118. Nello scontro è morto anche un cane che è stato catapultato fuori dal finestrino di un'auto. La vittima è una donna di 90 anni, originaria della provincia di Avellino, ma abitante a Imperia. Un'Audi A4, con tre persone a bordo, tra cui la vittima, si è scontrata con una utilitaria su cui viaggiava una giovane coppia con il loro cane. Le due persone che erano con l'anziana morta sono praticamente illesi. Sono gravi, invece, gli occupanti dell'utilitaria. La donna, 33 anni, nata a Sanremo, è stata portata con l'eliambulanza in codice rosso, quello di massima gravità, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona); l'uomo a quello di Imperia, anche lui in codice rosso. Sono in corsogli accertamenti che capire la dinamica dello scontro frontale in un tratto rettilineo.