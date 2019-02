Ponte Genova: Toti, proroga per aziende

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - "Abbiamo deciso di prorogare le richieste di risarcimento alle imprese ex articolo 4 del Decreto Genova fino al 28 di marzo, così come prorogheremo il decreto sulla cassa integrazione in deroga anche cambiandone alcuni requisiti per agevolare ulteriormente le aziende del territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza del ponte Morandi, Giovanni Toti.

"In accordo con la Camera di Commercio di Genova - ha aggiunto - abbiamo deciso di procedere alle prime erogazioni di risarcimenti già nelle prossime settimane per venire incontro all'impazienza delle imprese, per coloro che sicuramente saranno risarciti per i danni sul fatturato, in attesa della zona franca urbana" ha aggiunto. "Abbiamo già risposto al ministro Di Maio con le nostre osservazioni sull'istituzione della zona franca urbana a Genova, mi auguro che la circolare ministeriale possa arrivare nelle prossime giornate, dipende solo da Roma", ha poi aggiunto Toti.