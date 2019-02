Livorno, Spinelli elogia Preziosi

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - "Preziosi ha il Genoa, sta facendo bene a Genova, deve rimanere, lo dico per i genoani. Non la pensano tutti come me, però io dico che sta facendo bene, trova gli attaccanti a mille euro rivendendoli a centomila, questo è un grande fenomeno". Lo sostiene l'imprenditore ed ex patron del Genoa Aldo Spinelli stamani a Genova. "Dove va a prendere i giocatori lo sa solo lui - commenta Spinelli - io ho fatto la mia parte nel calcio ligure, credo che sia giusto che eventualmente un domani, quando Preziosi deciderà di andare via, ci siano altri imprenditori. Io ho già il Livorno che è un peso notevole, credetemi".