Tar chiude slot di giorno a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 21 FEB - Il Tar della Liguria ha confermato la validità dell'ordinanza "No slot", emessa dal sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano (Pd), rigettando la richiesta di sospensiva della Società "Fun Seven srl", ditta concessionaria e distributrice degli apparecchi da gioco con vincite in denaro. Il provvedimento prevedeva lo spegnimento, dalle 7 alle 19, delle slot e delle altre apparecchiature da gioco con vincite in denaro negli esercizi commerciali e pubblici e nelle sale da gioco in città. "A fronte di un interesse meramente patrimoniale, appaiono di gran lunga prevalenti le esigenze di tutela della salute pubblica sottese al provvedimento impugnato", è scritto nella motivazione.

Secondo il Comune a Ventimiglia ci sono giocate annue di 25 milioni, con 232 apparecchi slot e un rapporto apparecchi/abitanti 9,6/1000. "Siamo felicissimi di questa notizia che ci rafforza per continuare la nostra battaglia contro il fenomeno della ludopatia", dice Ioculano.