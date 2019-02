Operaio precipitato, condizioni critiche

E' ancora in condizioni critiche all'ospedale policlinico San Martino di Genova Ivan Austoni, l'operaio di 51 anni caduto ieri dal tetto dell'ex stabilimento Piaggio Aerospace. Dopo essere stato operato per la rimozione di un esteso ematoma cerebrale, è in attesa di nuovi accertamenti che saranno effettuati nel pomeriggio: sotto attento monitoraggio l'evoluzione del quadro neurologico. Sono escluse al momento lesioni midollari, ma la prognosi resta riservata. E' quanto riferisce l'ospedale. Austoni resta ricoverato al reparto di Rianimazione M3 del Padiglione Monoblocco.