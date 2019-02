Calcio: rissa tra genoani, 18 denunciati

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Diciotto tifosi rossoblu sono stati denunciati dalla Digos di Genova per rissa aggravata. I fatti risalgono al pre partita del match di domenica con la Lazio quando i membri di due diversi club, da una parte i Caruggi dall'altra il 5 Rosso, si sono affrontati nei pressi di scalinata Montaldo, vicino allo stadio. Tra i due gruppi sono volati schiaffi e alcuni dei tifosi denunciati hanno usato le aste a mo' di bastone contro gli avversari.

I 18 tifosi saranno tutti sottoposti a Daspo: hanno tutti precedenti penali che vanno dal tentato omicidio alla rissa, alla resistenza a pubblico ufficiale, nonché per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti. 15 di loro hanno, inoltre, precedenti specifici per reati da stadio e quindi già in precedenza sono stati sottoposti a Daspo. In base alle indagini della Digos l'attrito fra i due gruppi sarebbe scaturito da incomprensioni per l'apposizione degli striscioni, poi acuitosi in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni dei leader dei due gruppi.