Titolare B&b evade tasse, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Gli uomini della guardia di finanza di Chiavari hanno denunciato il titolare di un Bed&breakfast per evasione fiscale. Secondo quanto accertato dai militari durante l'indagine il titolare avrebbe evaso le tasse sui redditi, l'Iva e il canone Rai. Nella struttura da lui gestita nel levante genovese è stata riscontrata anche la presenza di un dipendente che non risultava assunto. Il titolare è stato anche denunciato perché non ha comunicato alla questura i dati dei clienti che soggiornavano nella sua struttura.