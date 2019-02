Ponte: esposto contro rischio amianto

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Il Comitato 'Liberi Cittadini di Certosa' ha presentato in Procura un esposto-denuncia sul potenziale rischio amianto e presenza di polveri nocive legato al crollo del Ponte Morandi. Chiesto anche "la valutazione del rischio e procedure rigorose per i lavori di abbattimento dei tronconi rimasti e delle abitazioni sottostanti per evitare altre aerodispersioni e dunque l'aggravio di una situazione già di per sé drammatica, dovuta anche all'utilizzo del minerale nelle aree portuali e industriali nella città di Genova".

"L'esplosione del calcestruzzo - spiegano - libera silice cristallina e numerose sostanze tossiche assorbite negli anni particolarmente elevate per la quantità di polveri e macerie prodotte. Ci attendiamo che il procuratore interdica l'utilizzo di cariche esplosive per l'abbattimento per verificare prima la presenza di amianto e di altre sostanze tossiche". Il Comitato ha chiesto un incontro al procuratore e annunciato la volontà di costituirsi parte civile al processo.