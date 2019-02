Ponte: esplosivo su pila 8, sarà un test per moncone est

E' sempre più probabile l'utilizzo di esplosivo sulla pila 8, nella zona del moncone ovest di ponte Morandi, ma la decisione finale sarà presa domattina durante una commissione tecnica in prefettura. Lo spiega il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci. "C'è un 80% di possibilità di utilizzare l'esplosivo - afferma - anche perché le aziende impegnate nel cantiere vogliono provare e vedere che cosa succede, come in un test, in vista di quella che sarà la demolizione delle pile 10 e 11, sulla parte est". Per il moncone che insiste sulle case di via Porro e su via Walter Fillak, l'uso di microcariche è già stabilito dal programma dei lavori. "Una prova in una zona più isolata, come quella del moncone ovest può essere utile" conclude Bucci. Stasera comincerà il taglio dell'impalcato tra le pile 6 e 7 e domani mattina, salvo imprevisti comincerà la discesa, ha ricordato Bucci.