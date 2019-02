Prandelli,progetto per futuro importante

"In questo momento il nostro obiettivo è cercare di abbandonare velocemente la zona brutta, perché basta una partita per rimettere tutto in discussione. Si stanno però buttando le basi per un progetto importante.

Quest'anno bisogna capire dove migliorare la squadra, poi l'obiettivo sarà di poter aspirare a qualcosa di importante".

Parole di Cesare Prandelli. "So che parlare di progetto nel calcio è delicato ma il presidente quando mi ha parlato mi ha detto che con la cessione di Piatek la società ha trovato un buon equilibrio e ora ha la forza per mettere le basi per il futuro - ha aggiunto Prandelli -. I tifosi del Genoa comunque non hanno bisogno di parole ma di vedere la loro squadra come ieri in campo che lotta e cerca sempre la vittoria".