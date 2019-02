Genova capitale sicurezza con Star 4.0

Genova capitale della sicurezza grazie alla creazione, in una villa alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di Competenza per la Sicurezza e l'Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, uno degli 8 centri ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, istituiti dal Mise. Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni vedrà come temi centrali la Cybersecurity per il sistema industriale, la sicurezza applicata al trasporto merci e alle infrastrutture e la safety relativa alla movimentazione delle persone. Un centro che porrà grande attenzione per quella che si può considerare l'infrastruttura più importante, ovvero il sistema portuale. "Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi - spiega Roberto Marcialis, responsabile esecutivo di Start 4.0 - che sono energia, trasporti, viabilità, porto e sistema produttivo. Faremo anche un monitoraggio sui ponti". Capofila del progetto è il Cnr.