Storia d'amore al confine Italia-Francia diventa spot Ue GUARDA

La storia d'amore tra un italiano di Ventimiglia, Armando, che oggi ha 90 anni, ed Eliane, 83 anni, di Mentone, è diventato uno spot dell'Europa Unita, pubblicato nel giorno di San Valentino sulla pagina Facebook del Parlamento Europeo. Un video di un minuto che ha raggiunto circa 15 milioni di visualizzazioni. "Quando ero bambinetto che attraversavamo la frontiera - afferma Armando, nel video - c'era un mucchio di coda per i documenti e ogni volta ti controllavano. Quando attraversavamo dalla parte francese era tutto un altro mondo". Morale: con l'Unione Europea la situazione è cambiata. "L'uomo che ho incontrato nella sala da ballo è diventato mio marito", dichiara Eliane. E aggiunge Armando: "Volevo poi formarmi una famiglia, sistemarmi, ho incontrato Eliane e non era facile a quei tempi tra Francia e Italia: oggi è molto più facile, perché non devi cambiare moneta fare tanti documenti".

GUARDA IL VIDEO