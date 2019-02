Alta Via Monti Liguri premiata Bike Show

L'Alta Via dei Monti Liguri ha ricevuto questa mattina il Premio della Stampa al Cosmo Bike Show 2019, in corso alla Fiera di Verona. Ha ritirato il premio, consegnato da Renato di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, l'assessore al turismo della Regione Liguria Gianni Berrino.

Il percorso escursionistico, che attraversa tutta la Liguria unendo gli antichi sentieri di crinale dello spartiacque alpino e appenninico in un'unica traccia di circa 440 chilometri in 43 tappe, è stato selezionato dalla stampa specializzata per l' esperienza unica che può offrire agli atleti e agli appassionati di mountain bike. "Da appassionato e praticante amatoriale della bicicletta - ha detto Berrino - mi sono ripromesso più volte di venire al Cosmo Bike e sono quindi molto contento di essere venuto per ritirare questo premio: l'ho fatto a nome di tutti gli operatori che contribuiscono ogni anno, con passione e non pochi sacrifici, a rendere praticabile un percorso suggestivo e unico.