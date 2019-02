Premio a uomini capitaneria Rapallo

Il grande impegno degli uomini della capitaneria nella notte dell'emergenza, durante la più violenta mareggiata vista a Rapallo, e il lavoro complesso e ininterrotto svolto da fine ottobre per coordinare le forze impegnate a liberare il golfo dagli yacht schiantati sulla costa: sono i motivi per cui il comandante della capitaneria di porto di Rapallo, Vincenzo Orlando, e i suoi uomini saranno premiati domani dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Riceveranno in omaggio una preziosa casetta in legno e pietra realizzata da un artigiano per il presepe che il Circolo apre al pubblico a Natale. "Ringrazieremo il comandante Orlando e tutti i suoi uomini per l'impegno che hanno profuso per la gestione di questa emergenza - ha spiegato il presidente del Circolo Riccardo Repetto -. Da sempre la capitaneria ha mostrato collaborazione con i soggetti del porto, ma in questo caso il loro instancabile lavoro ha consentito ai circoli di affrontare al meglio la situazione eccezionale creata dalla mareggiata di ottobre".