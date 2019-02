Bucci, depositi chimici lontano da case

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - "I depositi chimici di Superba e Carmagnani devono stare in porto, per consentire alle navi di arrivare, ma il più lontano possibile dalle case". Lo ha dichiarato il Sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del 3° seminario italo-russo in corso a Palazzo San Giorgio.

"Intanto sono contento che si inizi a parlare di depositi chimici e non più di petrolchimico, perché non ci sono trasformazioni chimiche, che ovviamente possono impensierire le persone. Sono depositi costieri, ma certo da qualche parte bisogna metterli. E se qualcuno ha delle preoccupazioni, l'amministrazione deve fare in modo che queste vengano risolte".

L'intenzione - assicura Bucci - è quella di metterli "il più lontano possibile, non tra le case. Vogliamo che siano nel porto, perché devono per forza arrivare le navi a scaricare, ma comunque faremo in modo che siano il più lontano possibile dall'abitato. Quindi si prende una mappa del porto e si guarda qual'è il punto più lontano possibile dalle case".