Multe sotto casa sindaco,esposto procura

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Un esposto sul caso delle multe nel quartiere genovese di Carignano, dove vive il sindaco di Genova Bucci, è stato depositato in procura dal sindacato autonomo Csa di polizia locale. L'atto è stato presentato dal segretario regionale Pasqualino Monfrecola. Secondo l'esposto il sindaco di Genova Marco Bucci sarebbe intervenuto, nella via dove risiede, e avrebbe criticato l'operato degli agenti che stavano multando le auto parcheggiate in divieto. L'esposto chiede di accertare i fatti e di valutare la sussistenza di eventuali reati.