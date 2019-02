Ex Stoppani, Regione diffida Ministero

Regione Liguria inviato una diffida e messa in mora al Ministero dell'Ambiente dopo il mancato rinnovo della gestione commissariale del sito di interesse nazionale Stoppani. Se il Governo non interverrà "entro il 15 febbraio con un decreto legge o una legge c'è il pericolo che 17 kg di cromo esavalente al giorno finiscano in mare". Lo hanno detto il governatore Toti e l'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone stasera a Genova.