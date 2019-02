Auto schiacciata tra due camion in A26

Miracolati gli occupanti di un'auto coinvolta in un incidente questa mattina al chilometro 22 della autostrada A26 tra i caselli Masone e Ovada. L'autovettura è rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti ma gli occupanti sono riusciti a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia stradale. Le persone a bordo della vettura sono riuscite a uscire da sole ma una di loro, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora provocando cose e disagi al traffico.