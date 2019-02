Serie A: 2-1 alla Spal, Atalanta quarta

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'Atalanta vince in rimonta 2-1 sulla Spal e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa di Milan-Cagliari di stasera. Dopo la rete di Paloschi, i nerazzurri hanno ribaltato la situazione con Ilicic e Zapata, ora secondo tra i cannonieri con 16 reti, insieme con Quagliarella. Il bomber della Samp oggi è rimasto a secco, consentendo al Frosinone di ottenere tre punti pesanti a Marassi grazie all'unica rete della partita segnata da Ciofani. Oltre cento minuti di gioco a Torino, dove i granata hanno battuto 1-0 un'Udinese che tra rigore sbagliato, traversa e gol annullati avrebbe meritato il pari.