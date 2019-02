Polizia a Sanremo per 'Vita da Social'

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Durante l'intera settimana del Festival di Sanremo la Polizia di Stato è stata presente nella città dei fiori con il truck 'Una Vita da Social' della Polizia Postale e con il Pullman Azzurro della Polizia Stradale.

45 classi, per un totale di 1.200 alunni, hanno partecipato agli incontri, organizzati all'interno dei truck trasformati in aule multimediali, con gli specialisti della sicurezza che hanno illustrato ai ragazzi le insidie del web e spiegato cosa sia il cyberbullismo, senza tralasciare i rischi della strada. "Solo una corretta opera di sensibilizzazione e formazione può far sì che la sicurezza diventi uno stile di vita - ha detto il questore Capocasa -. Necessita una vera e propria campagna educativa che arrivi alla mente e al cuore dei giovani.

Aiutateci a aiutarvi, Chiamateci sempre". Ospite d'eccezione la Lamborghini della Polizia Stradale che ha 'sfrecciato' (ovviamente, nei limiti) per le strade cittadine, attirando, come sempre, un pubblico incuriosito.