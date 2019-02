Ferrero "Samp gioiello,non è in vendita"

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - "Ho letto anche io stamattina, ma la Samp non è in vendita, non a quelle cifre. E' solo gente che vuole farsi pubblicità. Questo è un gioiello, tanto più che abbiamo preso anche lo stadio". Lo ha detto all'Ansa il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, al Ferraris per assistere a Samp-Frosinone commentando le voci su una cordata intenzionata all'acquisto nella quale ci sarebbe anche l'ex bomber blucerchiato Vialli.