Cadono calcinacci, chiuso cavalcavia

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE (SAVONA), 10 FEB - Ancora un cavalcavia della provinciale 29, nel savonese, che 'perde i pezzi'. Stavolta è successo a Cairo Montenotte: alcuni calcinacci sono caduti dalla volta: sul posto i vigili del fuoco. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale. Qualche settimana fa era già successo in via della Resistenza. Il cavalcavia resterà chiuso in attesa delle verifiche e della messa in sicurezza. Istituita la viabilità alternativa.