Sanremo: De Santis, Baglioni "grande affrescatore"

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Il dirottatore artistico si è rivelato "un grande affrescatore": è la nuova definizione per Claudio Baglioni suggerita oggi dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che ancora una volta sottolinea il successo del festival sul pubblico dei giovani: "Lo share più alto, il 50%, è stato raggiunto sul pubblico 15-24 anni, un dato superiore anche ai target dei 65enni e degli over 65 (49.1). Sui giovani maschi lo share record è stato del 47%, mai così alto dal 1999".

De Santis segnala ancora "il record di sempre per la diretta streaming, con 496 mila visualizzazioni, +22% sul 2018, mentre il consumo di contenuti on demand sul target 15-24 anni sale a 4.1 milioni di visualizzazioni". Complessivamente sulle piattaforme social si è arrivati a 10,9 milioni internazioni, +7% sul 2018 e su Instagram si è avuta la percentuale più alta, il 63%, a fronte del 25% su Twitter e del 14% su Facebook.

Quanto agli ascolti, "gli individui sono in crescita nelle puntate. la media su 4 puntate, il 47.5%, è una delle più alte degli ultimi 14 anni". Un risultato raggiunto "correndo un rischio pazzesco rispetto allo standard di Rai1, ed è mia intenzione lavorare in questa direzione per il futuro, il ringiovanimento del target, pur con la necessaria prudenza legata al fatto che la rete ammiraglia è il core business dell'azienda".