Picchi con Bisio in scena e Motta-Nada

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Il picco di ascolto in valori assoluti durante la quarta serata del festival di Sanremo è stato registrato alle 21.45, con 13 milioni 32 mila spettatori per una presentazione di Claudio Bisio, quello di share è stato toccato alle 00.50 con il 51.3% quando Claudio Baglioni ha premiato Motta e Nada per il miglior duetto.

Ancora un risultato straordinario per RaiPlay: mezzo milione di media views per la diretta streaming, con oltre 4 milioni per i video on demand delle tre serate (+32% rispetto al 2018).

Continua il successo anche sui social: la quuarta serata del festival ha sfiorato 3 milioni di interazioni che, sommate alle serate precedenti, arrivano a toccare quota 11 milioni (+7%).

Rispetto alla quarta giornata del 2018 le interazioni sui tre social network sono aumentate del 15%. Si conferma il trend di crescita di Facebook ed Instagram.