Eros Ramazzotti illumina l'Ariston

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - All'Ariston arriva Eros Ramazzotti e l'Ariston impazzisce. Torce dei telefonini accese per lui a illuminare il buio del teatro. Sul palco i suoi 35 anni di carriera, iniziati proprio a Sanremo. Dopo aver cantato Vita ce n'è, tratta dal suo ultimo album dal titolo omonimo, il cantautore è stato accompagnato da Claudio Baglioni in Adesso tu. Pubblico in piedi a cantare. Prima di salutare, è arrivata anche la star portoricana Luis Fonsi, che con Despacito vanta il numero più alto di streaming e views della storia. Duetto Per le strade una canzone, sempre dall'ultimo disco.

"Grazie per la musica di questi anni", lo ha salutato il padrone di casa.