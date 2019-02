Dopo mareggiata allarme turismo Tigullio

E' allarme turismo nel Golfo del Tigullio. Le prenotazioni turistiche per il 2019 a Portofino, S.Margherita e Rapallo sono quasi dimezzate: "C'è un calo del 35-40%" dice il presidente di Ugal (Federalberghi) Aldo Werdin.

Un crollo che annuncia una stagione a rischio. "Dall'estero soprattutto le prenotazioni sono quasi ferme" aggiunge Adalberto Gigli, presidente degli albergatori di S.Margherita-Portofino.

C'erano già segnali di frenata ma la mareggiata di ottobre ha dato il colpo di grazia con le immagini di yacht distrutti, spiagge devastate e Portofino isolata. "E' stata una bastonata micidiale" dice Gigli. La cura? Promozione per cancellare le foto della devastazione. E certezze sulla apertura della strada di Portofino per dare risposte agli agenti che chiamano dall'America. "Al Festival trasmettiamo la cartolina con le immagini della Liguria, alla Bit ci sarà Portofino per cancellare le immagini della devastazione" dice l'assessore Gianni Berrino: "Abbiamo raddoppiato i fondi per la promozione turistica". (ANSA)