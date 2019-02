Bastianich in giuria ma invita votare

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Joe Bastianich è stato chiamato a far parte della giuria d'onore al festival di Sanremo. Giuria che ieri ha decretato il miglior duetto della serata e il cui voto oggi pesa per il 20%. Bastianich però in serata ha fatto il suo endorsement su twitter a favore dei Negrita. "Vote Negritaband", ha cinguettato, prima di cancellare il messaggio.